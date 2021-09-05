В России водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

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Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.
В России водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как отмечается, водитель будет оштрафован только в том случае, если установленная аудиосистема не будет соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

В МВД уточнили, что штрафы могут быть выписаны по ч. 1 ст. 12.5 КоАП («Управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения»).

При этом вопрос влияния на безопасность тех или иных устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.

Ранее появилась информация о том, что Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором пропишут новые штрафы для водителей.

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