В России водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать водителей на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.

Как отмечается, водитель будет оштрафован только в том случае, если установленная аудиосистема не будет соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

В МВД уточнили, что штрафы могут быть выписаны по ч. 1 ст. 12.5 КоАП («Управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения»).

При этом вопрос влияния на безопасность тех или иных устанавливаемых компонентов может быть рассмотрен только в каждом конкретном случае.

Ранее появилась информация о том, что Министерство юстиции совместно с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором пропишут новые штрафы для водителей.