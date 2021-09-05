Два человека погибли в результате драки между заключёнными в Хабаровском крае в ИК-14

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Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате драки между заключёнными в Хабаровском крае в ИК-14.
Два человека погибли в результате драки между заключёнными в Хабаровском крае в ИК-14
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение СК.

«По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, ещё четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в ноябре 2020 года была проведена проверка из-за смерти в ИК осуждённого.

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