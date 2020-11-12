В Новосибирской области начата проверка из-за смерти в ИК осуждённого

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В Новосибирской области начата проверка в связи с обнаружением в исправительной колонии (ИК) №13 в Убинском районе тела осуждённого с признаками насильственной смерти, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Новосибирской области начата проверка из-за смерти в ИК осуждённого
  • РИА Новости

«Обнаружено тело осуждённого с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка», — цитирует представителя ведомства Анастасию Кулешову РИА Новости.

При этом она опровергла появившиеся в СМИ сообщения о бунте в колонии.

В пресс-службе главка ФСИН России по Новосибирской области рассказали, что между осуждёнными ИК-13 возник конфликт «на почве личных неприязненных отношений», в результате которого одному из них были «нанесены травмы, несовместимые с жизнью».

«Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», — приводит сообщение ТАСС.

В сентябре сообщалось, что следователи не нашли признаков криминала в смерти заключённого в челябинском СИЗО-3 националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак.

Тело осуждённого без признаков жизни было обнаружено утром 16 сентября в одной из камер челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти — суицид.

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