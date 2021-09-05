Число выявленных в России случаев коронавируса превысило 7 млн
Отмечается, что накануне стало известно о 18 780 заболевших.
За сутки умерли 793 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 796 пациентов. Общее число летальных исходов — 187 200.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 6 270 731 пациент. За сутки выздоровели 15 256 человек, накануне — 18 737.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.