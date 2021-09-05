Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на оскорбления в свой адрес от Марии Певчих.

Одна из представительниц Фонда борьбы с коррупцией* ранее в оскорбительной форме высказалась в адрес Захаровой в своём аккаунте в Twitter, назвав российского дипломата «бабкой у подъезда, которую почему-то называют официальным представителем МИД».

«Это пишет человек, который без единого доказательства год качает тему химического оружия под названием «новичок»?! Это та самая Певчих, чей работодатель год назад заявил, что никакой российской вакцины нет? Круты они врать, конечно. Единственные доказательства — оскорбления», — ответила официальный представитель МИД России на комментарии Певчих в своём Telegram-канале.

Ранее Захарова рассказала о последствиях публикации о ней недостоверных данных на ресурсах Алексея Навального. По словам российского дипломата, она начала получать большое количество угроз от сторонников Навального.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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