Захарова рассказала об угрозах от сторонников Навального

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о последствиях публикации о ней недостоверных данных на ресурсах Алексея Навального.

«Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня... Они, естественно, переврали цитаты, всё перевернули... Я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Они всего этого наслушались и начали мне писать», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

В прошлом году Навальный заявил, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства якобы «обрисовала кастовую систему общества», рассуждая о путешествиях за границу. В ответ на это Захарова предложила ему поговорить в онлайн-формате, однако беседа не состоялась.

Российский дипломат ранее отметила, что подтвердились данные о финансировании Алексея Навального со стороны иностранных посольств, находящихся в России.

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