Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подтвердились данные о том, что иностранные посольства в России занимались финансированием Алексея Навального.

Об этом она написала в своём канале в Telegram.

«Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», — сообщила Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что суть данной схемы заключалось в том, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.

«Угадайте, через какие посольства шло больше всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной весёлой little carousel (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что для своей новой краудфандинговой платформы соратники Навального выбрали известный американский сервис электронных платежей Stripе.