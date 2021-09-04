Захарова рассказала о финансировании Навального иностранными посольствами
- РИА Новости
Об этом она написала в своём канале в Telegram.
«Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», — сообщила Захарова.
Представитель российского МИД отметила, что суть данной схемы заключалось в том, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам.
«Угадайте, через какие посольства шло больше всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной весёлой little carousel (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что для своей новой краудфандинговой платформы соратники Навального выбрали известный американский сервис электронных платежей Stripе.