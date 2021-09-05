Глава Минприроды назвал отстающие регионы России по утилизации отходов

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В 43 регионах России объём и процент сортировки, а также утилизации отходов не совпадает с данными отчётности, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, на территории ещё восьми субъектов Российской Федерации «недостаточно амбициозные» планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения.

«Да, есть такие, кто отстает... В 43 субъектах фактический объём и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности», — сообщил он в комментарии ТАСС.

Минэкономразвития ранее предложило перенести реформу в сфере утилизации товаров и упаковки их производителями на два года — с 2022-го на 2024-й.

В мае сообщалось, что правительство готовит законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование неперерабатываемых продуктов. В частности, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, одноразовой посуде и ватных палочках.

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