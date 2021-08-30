Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов
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- РИА Новости
Как передаёт РБК, свои замечания ведомство представило к поправкам, подготовленным Минприроды для реализации реформы расширенной ответственности производителей, в соответствии с которой они должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор.
Отмечается, что планируемый срок начала реформы «представляется нереализуемым», поэтому предлагается поэтапный переходный период продолжительностью не менее двух лет с учётом «объективной оценки фактора исполнимости».
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что замечания будут отработаны совместно с Минприроды, «Российским экологическим оператором» и другими заинтересованными сторонами.
В мае сообщалось, что правительство готовит законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование неперерабатываемых продуктов. В частности, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, одноразовой посуде и ватных палочках.