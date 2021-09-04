Песков высказался о ситуации со школьником, поправившим Путина в беседе про Северную войну

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» высказался о ситуации со школьником, поправившим Путина в беседе про Северную войну.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — цитирует ТАСС Пескова.

1 сентября российский лидер в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, назвал войну, которую вёл Пётр I со Швецией, Семилетней.

«Не сочтите за… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил присутствующий на встрече школьник.

В ответ Путин сказал: «Да, спасибо за поправку».

Позднее Песков заявлял, что не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время разговора о Северной войне.

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