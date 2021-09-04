Кабмин выделил ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах
- РИА Новости
Отмечается, что «деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений федерального подчинения».
«Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений ранее в 2021 году, в июле, было выделено 2,79 млрд рублей. Выплаты за кураторство начались с 1 сентября 2021 года. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении.
Также правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.