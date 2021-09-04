Кабмин выделил ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах

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На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах будет дополнительно направлено более 479,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин выделил ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах
  • РИА Новости

Отмечается, что «деньги пойдут на выплаты педагогам средних специальных учебных заведений федерального подчинения».

«Для учителей государственных и муниципальных учебных заведений ранее в 2021 году, в июле, было выделено 2,79 млрд рублей. Выплаты за кураторство начались с 1 сентября 2021 года. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Также правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

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