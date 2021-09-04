Экономист объяснил расширение списка востребованных в экономике России профессий

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT расширение правительством России списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.
Экономист объяснил расширение списка востребованных в экономике России профессий
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«Именно эти профессии уже сейчас востребованы и будут востребованы в самом ближайшем будущем и на перспективу. То есть это те профессии, которые укладываются в те направления, по которым будет развиваться экономика, и будет развиваться ускоренными темпами. Прежде всего это всё, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием, как пандемия», — пояснил Беляев.

Кроме того, по его словам, большое значение имеют цифровые и современные методики диагностики, лечения, а также телемедицина.

«Естественно, сельское хозяйство — в связи с климатическими изменениями требуются совершенно новые качества агрономов, агротехники, выращивания и животных, и растений сельскохозяйственных. Мы понимаем, что качественно меняется экономика, даже сами отрасли, которые сохраняют своё название, становятся другими по содержанию и требуют других профессий», — отметил эксперт.

Ранее правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

Отмечается, что в перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий.

Среди них есть профессии, которые входят в сферы робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства.

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