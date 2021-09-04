Чекунков высказался о создании нового города Спутник

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью RT на Восточном экономическом форуме заявил, что жильё в новом городе Спутник будет пользоваться спросом.

«Если говорить о проекте города Спутник. Печально, что на этом хайп такой случился, потому что для нас это, можно сказать, рутинный, почти что скучный проект: создание недвижимости на земле, которая уже сейчас принадлежит Корпорации развития Дальнего Востока в рамках территории опережающего развития «Надеждинская», это развитие более ранних проектов, которые уже начали реализовываться», — сказал он.

По его мнению, при нынешней рыночной цене на недвижимость дома в новом городе, который будет построен по современным стандартам, будут пользоваться спросом.

«Я абсолютно убеждён, что при средней рыночной цене сегодня 130 тыс. рублей за квадратный метр нормально построенный по современным стандартам, комфортный приморский город — со всей России спрос будет», — отметил Чекунков.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока.