Поставки России Китаю вертолётов Ми-171Ш Storm завершатся в 2022 году
- РИА Новости
«Выполнение контрактных обязательств на поставку в Китайскую Народную Республику военно-транспортных вертолётов Ми-171Ш планируется завершить в следующем году», — приводит Интерфакс слова Шугаева.
Ранее он заявлял, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Китаю 18 вертолётов Ми-171Ш в 2020 году.
Также Шугаев сообщил, что Россия продолжает реализацию подписанного пять лет назад контракта с Мьянмой на поставку самолётов Як-130, а также вооружения и боеприпасов к ним.