Поставки России Китаю вертолётов Ми-171Ш Storm завершатся в 2022 году

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия завершит поставки Китаю транспортно-штурмовых вертолётов Ми-171Ш Storm в 2022 году.

«Выполнение контрактных обязательств на поставку в Китайскую Народную Республику военно-транспортных вертолётов Ми-171Ш планируется завершить в следующем году», — приводит Интерфакс слова Шугаева.

Ранее он заявлял, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Китаю 18 вертолётов Ми-171Ш в 2020 году.

Также Шугаев сообщил, что Россия продолжает реализацию подписанного пять лет назад контракта с Мьянмой на поставку самолётов Як-130, а также вооружения и боеприпасов к ним.