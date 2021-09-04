Россия продолжает поставки Мьянме самолётов Як-130

Короткая ссылка
Россия продолжает реализацию подписанного 5 лет назад контракта с Мьянмой на поставку самолётов Як-130, а также вооружения и боеприпасов к ним.
Россия продолжает поставки Мьянме самолётов Як-130
  • Як-130 в воздухе / © Корпорация «Иркут»

Об этом сообщает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Контракт на поставку Мьянме учебно-боевых самолётов Як-130 и авиационного имущества к ним, включая вооружение и боеприпасы, был подписан сторонами в декабре 2016 года. В настоящее время мы продолжаем успешную реализацию этой сделки», — заявил он.

По его словам, спрос на Як-130 в мире остаётся на высоком уровне.

Ранее Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить