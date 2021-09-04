Россия продолжает поставки Мьянме самолётов Як-130

Россия продолжает реализацию подписанного 5 лет назад контракта с Мьянмой на поставку самолётов Як-130, а также вооружения и боеприпасов к ним.

Об этом сообщает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Контракт на поставку Мьянме учебно-боевых самолётов Як-130 и авиационного имущества к ним, включая вооружение и боеприпасы, был подписан сторонами в декабре 2016 года. В настоящее время мы продолжаем успешную реализацию этой сделки», — заявил он.

По его словам, спрос на Як-130 в мире остаётся на высоком уровне.

Ранее Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.