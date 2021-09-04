В Минпросвещения рассказали о ситуации с горячим питанием в начальных школах России

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев рассказал о ситуации с горячим питанием в начальных школах страны.

«Сейчас начался новый учебный год, и я могу сказать, что горячим питанием ученики начальной школы обеспечены во всей стране. И мы всегда выступаем за правильное, здоровое и вкусное питание», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В июне президент России Владимир Путин потребовал допустить родителей к контролю за качеством горячего питания в школах.