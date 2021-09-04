В Минпросвещения заявили, что школьников не принудят к вакцинации

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Несовершеннолетних школьников не станут принуждать к вакцинации против коронавируса, заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
В Минпросвещения заявили, что школьников не принудят к вакцинации
  • Reuters

«Детей никто ни к чему принуждать не будет», — передаёт ТАСС слова Бугаева.

Он также добавил, что непривитых школьников будут допускать к урокам, и речи о недопуске к занятиям быть не может.

«Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе», — заключил замминистра, отметив, что это очень отрадно.

Ранее в «Векторе» заявили, что пока нет необходимости начала вакцинации детей от коронавируса.

В материале RT сообщалось, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры.

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