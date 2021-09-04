В Минпросвещения заявили, что школьников не принудят к вакцинации
- Reuters
«Детей никто ни к чему принуждать не будет», — передаёт ТАСС слова Бугаева.
Он также добавил, что непривитых школьников будут допускать к урокам, и речи о недопуске к занятиям быть не может.
«Мы сегодня имеем значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе», — заключил замминистра, отметив, что это очень отрадно.
Ранее в «Векторе» заявили, что пока нет необходимости начала вакцинации детей от коронавируса.
В материале RT сообщалось, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры.