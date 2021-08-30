В «Векторе» заявили, что пока нет необходимости начала вакцинации детей от коронавируса

Оснований для начала вакцинации детей и подростков от коронавируса до появления более опасных штаммов нет, считает гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей, для их защиты, но с учётом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — приводит слова Максютова Интерфакс.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России вакцину от коронавируса для подростков могут зарегистрировать в сентябре 2021 года.

Он уточнил, что сейчас существует два варианта вакцины для подростков — разведённая в концентрации 1:10 и 1:5.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.