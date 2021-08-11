Гинцбург назвал возможный срок регистрации вакцины от COVID-19 для детей
- Reuters
«Сейчас мы подготовим отчёт перед расширенной второй фазой (клинических испытаний. — RT), и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть её школьникам», — отметил Гинцбург в интервью газете «Известия».
Он уточнил, что сейчас существуют два варианта вакцины для подростков — разведённая в концентрации 1:10 и разведённая 1:5.
Ранее генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов прокомментировал возможность введения массовой вакцинации детей от COVID-19.