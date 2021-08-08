В «Векторе» прокомментировали возможность введения массовой вакцинации детей от COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность введения массовой вакцинации детей от COVID-19.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований», — цитирует ТАСС Максютова.

Он добавил, что «дети в целом болеют всё равно принципиально легче».

Согласно данным на 8 августа, за сутки в России зафиксировали 22 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 447 750.