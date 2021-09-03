В Москве начался капремонт терапевтического корпуса больницы имени Вересаева

На Лобненской улице в Москве начался капитальный ремонт терапевтического корпуса городской клинической больницы имени Вересаева.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил замглавы Департамента здравоохранения Алексей Сапсай, на объекте проводятся демонтажные работы. Основной ремонт завершится в IV квартале 2022 года.

После реконструкции корпус начнёт работать совместно с корпусом оказания скорой помощи.

Главврач медучреждения Игорь Парфёнов отметил, что в обновлённом корпусе будут принимать пациентов с инсультами, инфарктами, кардиологических и неврологических больных.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.