В Москве начался капремонт терапевтического корпуса больницы имени Вересаева
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил замглавы Департамента здравоохранения Алексей Сапсай, на объекте проводятся демонтажные работы. Основной ремонт завершится в IV квартале 2022 года.
После реконструкции корпус начнёт работать совместно с корпусом оказания скорой помощи.
Главврач медучреждения Игорь Парфёнов отметил, что в обновлённом корпусе будут принимать пациентов с инсультами, инфарктами, кардиологических и неврологических больных.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.