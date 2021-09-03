Консультант программы развития ООН прокомментировала создание города Спутника вблизи Владивостока

Глава Европейского проекта «Цифровые города», консультант программы развития ООН Ирина Ирбитская прокомментировала создание города Спутника вблизи Владивостока.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она рассказала, почему так важно заселить эту местность.

«Это приграничный регион. Он должен быть заселён в целях геополитических в большей степени», — заявила Ирбитская.

По её мнению, то, каким будет город, зависит от того, каких людей, с какими укладами, сложившимися в существующих городах, собираются переселять.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутника в 30 км от Владивостока.