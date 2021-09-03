Консультант программы развития ООН прокомментировала создание города Спутника вблизи Владивостока
- Reuters
В беседе с радио «Комсомольская правда» она рассказала, почему так важно заселить эту местность.
«Это приграничный регион. Он должен быть заселён в целях геополитических в большей степени», — заявила Ирбитская.
По её мнению, то, каким будет город, зависит от того, каких людей, с какими укладами, сложившимися в существующих городах, собираются переселять.
Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме подписано соглашение о создании нового города Спутника в 30 км от Владивостока.