В России учредили просветительскую премию

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что российское общество «Знание» учредило просветительскую премию, лауреатов которой выберут в конце 2021 года.
В России учредили просветительскую премию
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Общество «Знание» запускает просветительскую премию. Мы считаем, что просвещение и вложение своих сил, своей души в то, чтобы не только самому знать и уметь, но и передать эти знания, навыки, опыт подрастающему поколению, — это самая благородная задача, которая может существовать», — приводит ТАСС его слова на марафоне «Новое Знание».

Он отметил, что заявки на участие можно подать до 1 октября на сайте общества «Знание».

«В конце года мы планируем провести очень красивую церемонию вручения этой просветительской премии», — подытожил Кириенко.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал о новых стандартах образования для школьников.

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