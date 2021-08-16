Общество «Знание» и «Росатом» проведут марафон науки и технологий

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Марафон науки и технологий Homo Science пройдёт 20 августа в Нижнем Новгороде в честь 800-летнего юбилея города, дня рождения атомной промышленности и старта одноимённого просветительского проекта. Организаторы — общество «Знание» и госкорпорация «Росатом».
Общество «Знание» и «Росатом» проведут марафон науки и технологий
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Принять участие в марафоне можно будет на тематических площадках, а также в режиме онлайн.

В частности, запланировано прямое включение с Северного полюса. Туда 20 августа на атомном ледоколе «50 лет Победы» прибудет 81 старшеклассник. Среди них — лауреаты всероссийского конкурса «Ледокол знаний» и турнира молодых профессионалов «Темп».

«Наука, даже самая серьёзная и фундаментальная, не должна быть оторвана от общества. «Росатом» не только строит свою деятельность на основе технологий и знаний своих сотрудников, но и занимается общественным просвещением», — заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что это мероприятие, которое сближает разные поколения.

«Регион является одним из лидеров по уровню развития высоких технологий страны, именно у нас был создан один из первых в стране научно-образовательных центров», — добавил он.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, в свою очередь, сказал, что спикеры марафона на своём примере покажут, что наука — это круто, современно и интересно.

«Лучшая мотивация для сегодняшних молодых людей — видеть эти живые примеры, вдохновляться историями успеха и понимать, что будущее в науке — это увлекательно и перспективно», — подчеркнул он.

Ранее «Дни.ру» сообщала, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».

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