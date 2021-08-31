В Минпросвещения рассказали о новых стандартах образования для школьников

Директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал о новых стандартах образования для школьников.

В беседе с kp.ru он напомнил, что новые образовательные стандарты начальной и основной школы с первого по девятый класс были приняты в текущем году.

«Эти стандарты будут вводиться со следующего учебного года, то есть с года 2022/2023. Но в отдельных учреждениях при желании и готовности эти стандарты могут уже применяться с этого учебного года», — сказал Семченко.

По его словам, под эти стандарты в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс (углублённое изучение предметов в основной школе).

Как сообщала НСН, в мае мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.