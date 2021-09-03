Врач Никонова назвала способы избавиться от тяжести в ногах
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Прежде всего стоит убедиться, что причина боли не варикозное расширение вен, которое может быть излечимо на начальной стадии или устранено оперативным путём, сказала специалист в беседе с «Правдой.Ру».
Если усталость в ногах даёт о себе знать после рабочего дня, нужно разуться, принять удобное горизонтальное положение и приставить ноги к стене под большим или прямым углом.
Этот десятиминутный отдых вызовет отток крови, в результате чего усталость в ногах частично пройдёт, отметила Никонова.
Также специалист порекомендовала делать ножные контрастные ванны.
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