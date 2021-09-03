Краснов рассказал о помощи прокуроров бизнесу на Дальнем Востоке

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Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о помощи работников прокуратуры инвесторам и бизнесменам на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток имеет особое значение для развития экономики государства, в связи с чем бизнесу предоставлены весомые гарантии, обеспечение которых находится на постоянном контроле прокуратуры», — заявил он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Краснов отметил, что прокурорская работа помогла предусмотреть в региональных бюджетах свыше 1,5 млрд рублей для завершения строительства особо значимых для Дальнего Востока объектов инфраструктуры.

Кроме того, прокуроры оказывают содействие по ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам.

«На основании представленных органами прокуратуры главе государства данных правительством России принято решение о выделении медицинским организациям около 144 млрд рублей для оплаты исполненных контрактов, что обеспечит полное погашение задолженности перед бизнесом», — рассказал Краснов.

Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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