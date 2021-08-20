Участники ВЭФ обсудят развитие российской юрисдикции для привлечения инвесторов

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В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».
Участники ВЭФ обсудят развитие российской юрисдикции для привлечения инвесторов
  • © Пресс-офис ВЭФ / Екатерина Петрова
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Дискуссию посвятят имеющимся мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.

Модератор — председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В сессии примут участие президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.

«Азиатско-Тихоокеанский регион, частью которого является наш Дальний Восток, — это динамично развивающийся огромный рынок сбыта и центр мирового производства товаров и новых идей. Любая страна заинтересована в том, чтобы производить эти товары в максимально выгодных таможенных и налоговых режимах. И конечно, права инвестора должны быть надёжно защищены», — заявил Калинин.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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