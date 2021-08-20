Участники ВЭФ обсудят развитие российской юрисдикции для привлечения инвесторов
- © Пресс-офис ВЭФ / Екатерина Петрова
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Дискуссию посвятят имеющимся мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.
Модератор — председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В сессии примут участие президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.
«Азиатско-Тихоокеанский регион, частью которого является наш Дальний Восток, — это динамично развивающийся огромный рынок сбыта и центр мирового производства товаров и новых идей. Любая страна заинтересована в том, чтобы производить эти товары в максимально выгодных таможенных и налоговых режимах. И конечно, права инвестора должны быть надёжно защищены», — заявил Калинин.
Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.