Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов за нарушение законодательства

Короткая ссылка
Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, за нарушение российского законодательства.
Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов за нарушение законодательства
  • Pixabay

Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что «использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».

Ранее в Банке России допустили возможную блокировку Роскомнадзором четырёх VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещённым в стране ресурсам.

Регулятор обратился к кредитным организациям с просьбой уточнить, какие сервисы они применяют в работе, чтобы блокировка не повлияла на неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить