Роскомнадзор ограничил работу шести VPN-сервисов за нарушение законодательства

Роскомнадзор ограничил работу в России шести VPN-сервисов, в том числе ExpressVPN, Nord VPN и IPVanish VPN, за нарушение российского законодательства.

Об этом пишет Интерфакс.

Отмечается, что «использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».

Ранее в Банке России допустили возможную блокировку Роскомнадзором четырёх VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещённым в стране ресурсам.

Регулятор обратился к кредитным организациям с просьбой уточнить, какие сервисы они применяют в работе, чтобы блокировка не повлияла на неё.