В ЦБ попросили банки России назвать используемые для работы VPN-сервисы

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В Банке России допустили возможную блокировку Роскомнадзором четырёх VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений доступа к запрещённым в стране ресурсам. Регулятор обратился к кредитным организациям с просьбой уточнить, какие сервисы они применяют в работе, чтобы блокировка не повлияла на неё.
В ЦБ попросили банки России назвать используемые для работы VPN-сервисы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо от имени исполняющего обязанности директора департамента информационной безопасности Артема Сычёва.

«Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов», — сказал РБК представитель ЦБ.

В тексте документа российский регулятор просит получателей в срок до 2 сентября указать VPN-сервисы, которые используют кредитные организации, процессы, для которых они используются и соответствующие IP-адреса.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 17 июня вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN в рамках реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещённому контенту.

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