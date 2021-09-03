Семейный психолог Наумова назвала признаки школьного буллинга

Детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как понять, что ребёнок стал жертвой буллинга в классе.

В беседе с ФАН она сообщила, что, как правило, когда дети становятся жертвой буллинга (регулярного эмоционального или физического насилия. — RT), у них меняется манера поведения.

Так, ребёнок может начать проявлять сильную агрессию и крайне несдержанно себя вести, либо, напротив, замкнуться и стать неразговорчивым.

«Чтобы распознать, что причина такого поведения — это именно буллинг, родителям необходимо проявить внимание и поговорить с ребёнком. Нельзя осуждать — напротив, ребёнок должен понимать, что он не одинок в этой проблеме, а семья на его стороне. Любой школьник может стать жертвой буллинга», — рассказала психолог.

По мнению Наумовой, чаще всего буллингу подвергаются неуверенные в себе дети и ребята с особенностями развития.

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