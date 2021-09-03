Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова о включении причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ.
Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ
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«Предложение, на мой взгляд, логичное. Действительно, люди могут подобным образом злоупотреблять своей возможностью влиять на общественное мнение», — сказал эксперт.

Он добавил, что важно также уточнить, на какой срок устанавливать запрет.

«Дать возможность человеку исправиться или нет — это уже второй вопрос. Но идея сама по себе логичная. Зачем испытывать судьбу?» — заключил Орлов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ.

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