Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова о включении причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ.

«Предложение, на мой взгляд, логичное. Действительно, люди могут подобным образом злоупотреблять своей возможностью влиять на общественное мнение», — сказал эксперт.

Он добавил, что важно также уточнить, на какой срок устанавливать запрет.

«Дать возможность человеку исправиться или нет — это уже второй вопрос. Но идея сама по себе логичная. Зачем испытывать судьбу?» — заключил Орлов.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ.