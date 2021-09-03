Путин заявил о возможности увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин не исключил возможности увеличения туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока.

«Туристический кешбэк — я бы тоже подумал над увеличением. <…> Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление без всякого сомнения», — приводит ТАСС слова Путина на  встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали новость о продлении программы кешбэка на 2022 год.

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