В АТОР прокомментировали продление программы туристического кешбэка

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали новость о продлении программы кешбэка на 2022 год.

«Кешбэк — это самая эффективная мера поддержки турсектора из всех принятых. И самое важное: Ростуризм, накопив опыт, уже готов сформулировать эту программу на год вперёд, а нам важна прогнозируемость, чтобы потребитель мог планировать отдых заранее. В этом году этапы были хаотичные. По четвёртому кешбэку, который заканчивался 31 августа, в середине дня появилась информация, что он продлевается ещё на две недели, так что может возникнуть путаница», — прокомментировал «Газете.Ru» вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Алеан» Илья Уманский.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.