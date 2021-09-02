В АТОР прокомментировали продление программы туристического кешбэка

Короткая ссылка
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали новость о продлении программы кешбэка на 2022 год.
В АТОР прокомментировали продление программы туристического кешбэка
  • Pixabay

«Кешбэк — это самая эффективная мера поддержки турсектора из всех принятых. И самое важное: Ростуризм, накопив опыт, уже готов сформулировать эту программу на год вперёд, а нам важна прогнозируемость, чтобы потребитель мог планировать отдых заранее. В этом году этапы были хаотичные. По четвёртому кешбэку, который заканчивался 31 августа, в середине дня появилась информация, что он продлевается ещё на две недели, так что может возникнуть путаница», — прокомментировал «Газете.Ru» вице-президент АТОР, генеральный директор компании «Алеан» Илья Уманский.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить