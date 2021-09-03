Лауреаты школьных олимпиад и конкурсов встретились с губернатором ЯНАО
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Для подростков провели экскурсию по зданию окружного правительства, рассказали, за что отвечают департаменты, познакомили с работой пресс-службы.
«Искренне хочу пожелать, чтобы ваше развитие шло вперёд очень уверенно, чтобы вы ставили перед собой интересные цели и задачи, мечтали — и обязательно этого достигали», — заявил Артюхов.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.