Лауреаты школьных олимпиад и конкурсов встретились с губернатором ЯНАО

Школьники, отличившиеся на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, встретились с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Для подростков провели экскурсию по зданию окружного правительства, рассказали, за что отвечают департаменты, познакомили с работой пресс-службы.

«Искренне хочу пожелать, чтобы ваше развитие шло вперёд очень уверенно, чтобы вы ставили перед собой интересные цели и задачи, мечтали — и обязательно этого достигали», — заявил Артюхов.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.