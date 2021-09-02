В SuperJob рассказали о новом тренде на рынке труда

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Президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал о новом тренде на рынке труда.
В SuperJob рассказали о новом тренде на рынке труда
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«Сейчас наметился новый тренд. Расценки на рынке труда в регионах приближаются к московским. Дело в том, что в период пандемии многие специалисты уехали из Москвы. Они продолжили работать в своих компаниях на удалёнке, но жить вернулись в родной регион», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, затем местные передовые компании начали платить больше и у себя в регионе. К примеру, для программистов в некоторых городах зарплата быстро выросла в два-три раза.

HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов ранее заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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