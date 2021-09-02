В Удмуртии началась прививочная кампания против гриппа

В Удмуртии началась ежегодная прививочная кампания против гриппа.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021—2022 годов», количество привитых должно составить не менее 60% от общей численности населения.

В регионе это 765 тыс. человек, из которых 243 тыс. — дети, 522 тыс. — взрослые.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в школах и детских садах.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания против гриппа.