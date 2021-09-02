В Роскачестве проверили рис 20 торговых марок

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Специалисты Роскачества проверили круглозёрный рис 20 торговых марок.
В Роскачестве проверили рис 20 торговых марок
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как выяснили эксперты, продукция шести производителей не отвечает сорту, заявленному на этикетке. Речь идёт о брендах «Красная цена», «Каскад», «На здоровье», Astoria, «ВкусВилл» и Super.

Ещё у двух брендов не указано, что рис изготовлен по ГОСТу, хотя на упаковке указан первый сорт.

Кроме того, специалисты выявили содержание пестицидов в рисе 11 образцов. Превышения допустимых уровней не обнаружено.

Всем требованиям стандарта Роскачества отвечает только рис марки «Степь».

Как ранее сообщали «Известия», эксперты Роскачества провели исследование кваса, который продают в магазинах в России.

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