Эпидемиолог Тотолян напомнил о важности реабилитации при постковидном синдроме

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что пациенты с так называемым постковидным синдромом нуждаются в реабилитации.

Он также призвал граждан внимательнее следить за здоровьем. В частности, специалист порекомендовал сдать клинический анализ крови после перенесённого заболевания.

«Поскольку я иммунолог, я уж буду рассуждать с иммунологических позиций. Во-первых, заболевание протекает тяжелее у тех пациентов, у которых это сопровождается лимфопенией — то есть сниженным количеством лимфоцитов в периферической крови... Это не означает, что нужно искусственно поднимать уровень лимфоцитов. Но то, что его нужно контролировать, и то, что в случае необходимости, если стойко сохраняется сниженный уровень, обратиться к врачу — без сомнения, да», — заявил Тотолян.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.