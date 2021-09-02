Эпидемиолог Тотолян напомнил о важности реабилитации при постковидном синдроме

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что пациенты с так называемым постковидным синдромом нуждаются в реабилитации.
Эпидемиолог Тотолян напомнил о важности реабилитации при постковидном синдроме
  • © Евгений Земцов
  • РИА Новости

Он также призвал граждан внимательнее следить за здоровьем. В частности, специалист порекомендовал сдать клинический анализ крови после перенесённого заболевания.

«Поскольку я иммунолог, я уж буду рассуждать с иммунологических позиций. Во-первых, заболевание протекает тяжелее у тех пациентов, у которых это сопровождается лимфопенией — то есть сниженным количеством лимфоцитов в периферической крови... Это не означает, что нужно искусственно поднимать уровень лимфоцитов. Но то, что его нужно контролировать, и то, что в случае необходимости, если стойко сохраняется сниженный уровень, обратиться к врачу — без сомнения, да», — заявил Тотолян.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.

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