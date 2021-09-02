Эпидемиолог Тотолян рассказал о длительности последствий COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, могут ли последствия от коронавируса сохраняться всю жизнь.

«То, что достаточно много бывших пациентов, у которых клинические проявления были (потеря вкуса, потеря обоняния или извращённое обоняние), — это правда. И у многих из них такая симптоматика сохранялась и после того, как с них снимали уже этот диагноз: их ПЦР-тесты были отрицательными, они ходили на работу и так далее, но эта симптоматика сохранялась достаточно длительное время», — сказал специалист.

В то же время Тотолян усомнился в том, что такие последствия заболевания могут сопровождать переболевшего коронавирусом всю жизнь.

«Я с этим не сталкивался», — уточнил он.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.