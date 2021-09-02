В России запустили образовательную программу «Мастерская новых медиа»

В России запустили первую комплексную практико-ориентированную программу «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в сфере интернет-коммуникаций и медиа. Она организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе её образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж».

В первом потоке участвуют более 70 человек из 36 регионов — победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», финалисты и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

Обучение проходит в формате авторских мастерских. Первый модуль программы с 26 по 30 августа был посвящён формированию личного бренда в медиа. В частности, в мастерской главного редактора телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян слушателей учили импровизации в условиях прямого включения в эфир во время репортажа, мастерству ведения интервью и подготовке привлекающих внимание аудитории анонсов.

Программа состоит из четырёх очных образовательных модулей. Также предусмотрена межмодульная работа.

Второй поток стартует 8 сентября. Ежегодно предполагается выпускать не менее 200 специалистов.

Ранее сообщалось, что мастерами программы стали редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта «Соловьёв LIVE», автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьёв.