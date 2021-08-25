АНО «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» запустят программу по подготовке кадров в новых медиа

АНО «Диалог» и Мастерская управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» запустят программу по подготовке кадров в новых медиа.

Очные занятия у первых слушателей программы «Мастерская новых медиа» начнутся в четверг, 26 августа. В этом году планируется организовать два потока для обучения в сфере новых медиа, третий поток будет для специалистов в сфере пиара.

Слушателями каждого потока станут 75 человек — лауреаты конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», победители и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, работающие в направлении диджитал.

Новая программа организована в рамках соглашения о взаимодействии в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций между АНО «Диалог Регионы» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе Мастерской управления «Сенеж».

Мастерами программы стали редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта Соловьёв LIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьёв.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.