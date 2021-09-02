Терапевт Чернышова перечислила заболевания, которые могут предшествовать инфаркту

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Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала заболевания, являющиеся предвестниками инфаркта.
Терапевт Чернышова перечислила заболевания, которые могут предшествовать инфаркту
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Своим мнением она поделилась в беседе с «Москвой 24».

«Самый главный предвестник — это артериальная гипертензия, повышенное давление. У людей с постоянно повышенным давлением риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека», — заявила она.

Ещё одним предвестником инфаркта врач назвала ишемическую болезнь сердца.

«Ситуация с развитием инфаркта зависит на 20% от генетики и предрасположенности, на 30% — от уровня и доступности своевременной медицинской помощи и на 50% — от здорового образа жизни. Это физическая активность, правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом», — заключила терапевт.

Ранее врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как снизить артериальное давление в жаркую погоду.

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