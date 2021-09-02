Песков: Путин держит тему инфляции в России на личном контроле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин держит тему инфляции в стране на личном контроле.

«Тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем», — приводит ТАСС заявление Пескова.

По его словам, Путин регулярно обсуждает с руководством правительства эту тему.

Песков отметил, что сейчас инфляция выросла, но благодаря мерам Банка России и правительства есть уверенность, что она вернётся в заданные рамки в скором времени.

Ранее Путин прокомментировал действия российского правительства и Центробанка в отношении инфляции.