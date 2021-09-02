В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС регионального характера объявлен в Бурятии из-за паводковой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Как отмечается, состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства региона Петра Мордовского.

«По итогам заседания принято решение об установлении на территории Республики Бурятия режима функционирования «чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и г. Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой», — говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС ввели в бурятском посёлке Наушки, где подтопило свыше 50 дворовых территорий. Власти развернули пункт временного размещения.