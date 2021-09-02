В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков

Короткая ссылка
Режим ЧС регионального характера объявлен в Бурятии из-за паводковой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков
  • © ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Как отмечается, состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства региона Петра Мордовского.

«По итогам заседания принято решение об установлении на территории Республики Бурятия режима функционирования «чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и г. Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой», — говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС ввели в бурятском посёлке Наушки, где подтопило свыше 50 дворовых территорий. Власти развернули пункт временного размещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить