В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков
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Как отмечается, состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства региона Петра Мордовского.
«По итогам заседания принято решение об установлении на территории Республики Бурятия режима функционирования «чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и г. Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой», — говорится в сообщении.
Ранее режим ЧС ввели в бурятском посёлке Наушки, где подтопило свыше 50 дворовых территорий. Власти развернули пункт временного размещения.