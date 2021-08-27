Режим ЧС ввели в бурятском посёлке Наушки
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
«В посёлке Наушки введён режим ЧС в связи с паводком. Создан пункт временного размещения на 150 человек в местном доме культуры», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что «на месте работает комиссия по оценке ущерба».
«Мы ожидаем спада воды в ближайшие дни», — заявили в республиканского агентстве ГО и ЧС.
В ведомстве добавили, что «после этого будет проведена дезинфекция, окончательная оценка ущерба».