Режим ЧС ввели в бурятском посёлке Наушки

Режим ЧС ввели в посёлке Наушки (Бурятия), где подтоплено свыше 50 дворовых территорий, власти развернули пункт временного размещения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«В посёлке Наушки введён режим ЧС в связи с паводком. Создан пункт временного размещения на 150 человек в местном доме культуры», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что «на месте работает комиссия по оценке ущерба».

«Мы ожидаем спада воды в ближайшие дни», — заявили в республиканского агентстве ГО и ЧС.

В ведомстве добавили, что «после этого будет проведена дезинфекция, окончательная оценка ущерба».