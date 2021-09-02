Минтруд: в центрах занятости в России состоят около миллиона человек

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Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в центрах занятости в России на данный момент состоят примерно 1 млн человек.

По его словам, в период пандемии наблюдался существенный рост числа граждан, которые обратились в центры занятости.

«Он достигал пиковых значений в 3,7 млн человек, на сегодняшний день в центрах занятости стоит на учёте порядка миллиона человек», — приводит ТАСС слова Котякова на сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» в рамках Восточного экономического форума.

Ранее в Минтруде заявили, что рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса.

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