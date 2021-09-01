Самарская область получила более 550 тысяч доз вакцины от гриппа
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Об этом сообщает volga.news.
«Осень — традиционное время вакцинации от гриппа. 2021 год отличается тем, что прививка будет идти параллельно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции», — заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Самары, заведующая инфекционным отделением №2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова.
До конца года вакцинировать против гриппа планируется не менее 60% населения области.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания против гриппа.