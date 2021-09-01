В Подмосковье диспансеризацию прошли почти миллион человек

В Московской области рассказали о ходе диспансеризации.

Как рассказал в беседе с «Радио 1» главный внештатный специалист по медицинской профилактике региона Юрий Шалягин, с начала года около 950 тыс. взрослых жителей прошли диспансеризацию и профосмотры. Эта услуга, по его мнению, пользуется достаточно серьёзным спросом.

«В 2020 году порядка одного миллиона прошло за весь год, в 2019 — порядка двух миллионов, в этом году тоже будет порядка двух миллионов», — заявил он.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.