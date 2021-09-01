В Кировской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Кировской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Как заявили в ведомстве, благодаря усилению мер профилактики пандемия в области пошла на спад, что позволило сократить количество коек. В настоящее время их количество составляет 3672.

Министр здравоохранения Андрей Черняев отметил, что к работе по основному профилю вернулись Нижнеивкинское подразделение Центра медицинской реабилитации, подразделение Юрьянской районной больницы в посёлке Мурыгино, Центр кардиологии и неврологии, Слободская ЦРБ, подразделение Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово, а также подразделение противотуберкулёзного диспансера в Быстрице и детское инфекционное отделение в городской больнице №2.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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